140. saatte mucize kurtuluş
Kahramanmaraş’ta depremlerin ardından Azerbaycan Bulvarı ile Milli Egemenlik caddesinin kesiştiği yerde yıkılan iş merkezinin enkazından 27 yaşındaki Muhammed Habib 140 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Muhammed enkaz altında Kur'an-ı Kerim okudu.
'Asrın felaketi'nde 140. saatte bir mucize daha gerçekleşti.
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kurtarılmayı bekleyen 27 yaşındaki Muhammed'i ekipler sağ olarak çıkardı.
140. saatte enkaz altından kurtarıldı.— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 11, 2023
Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarında 140. saatte 27 yaşındaki Muhammed enkaz altından kurtarıldı. https://t.co/1Xzcyrfc9j
İlk müdahalenin ardından Muhammed tedavisi görülmek üzere ambulansa götürüldü.
Kahramanmaraş’ta 140. saatte ekiplerin enkaz altında ulaştığı 27 yaşındaki Muhammed Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurtardı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyadan vatandaşlara önemli bir uyarı yaptı.
Belediyeden, "Bölgemizden gelen ihbar üzerine lütfen 112 Çağrı Merkezini tebrik ve teşekkürlerinizi iletmek için meşgul etmeyiniz" açıklaması yapıldı.
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