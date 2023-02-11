Açıklama, Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

"Siber suça ve suçlulara geçit yok" başlıklı açıklamaya göre; sosyal medya platformları ve açık kaynaklarda, herkese açık olarak paylaşım yapan 11 bin 484 hesap üzerinde çalışma yapıldı.

Suç içerikli olabileceği değerlendirilen 765 paylaşım tespit edildi. 189 hesapla ilgili düzenlenen raporlar, ilgili birimlere gönderildi.

İçeriği yağma, hırsızlık, yol kesme, yardım malzemelerinin yanlış yönlendirilmesi gibi infiale yol açabilecek 35 paylaşımla ilgili tespitlere müdahalede bulunuldu.

Depremle ilgili dolandırıcılık maksatlı 201 internet sitesi, erişimin engellenmesi için BTK'ya bildirildi.