Açık 31.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
DHA 01.09.2025 16:44

12 Dev Adam 4'te 4 yaptı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu 4’üncü maçında Estonya'yı 84-64 mağlup ederek grubundaki 4’üncü maçını kazandı ve grubu ilk 2’ de bitirmeyi garantiledi.

12 Dev Adam 4'te 4 yaptı

Milliler etkili başladığı ilk çeyreği özellikle Alperen ve Ercan Osmani üzerinden bulduğu sayılarla 25-13 önde tamamladı. 2’nci periyotta hem savunmadaki caydırıcı performansıyla hem de hücumda ürettiği sayılarla etkili olan Adem Bona ile ay-yıldızlı takım rakibine kolay sayı şansı tanımayarak Estonya’yı dış atışlara zorladı. Bu çeyrekte farkı açan A Milli Takım soyunma odasına 19 sayılık farkla 46-27 önde gitti.

2’nci yarıya daha dirençli savunmayla başlayan ve isabetli şutlar bulan rakip takımın farkı azaltma çabaları ilk yarının etkili ismini Adem ve Alperen’in katkılarıyla sonuca ulaşmadı ve 3’üncü periyot da 65-49 Türkiye üstünlüğü ile sona erdi. Son periyotta da farkı koruyan Milliler maçtan 84-64 galip ayrılarak grubu ilk 2’de bitirmeyi garantiledi.

Karşılaşmanın en skorer ismi 21 sayı üreten Alperen Şengün olurken Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında 3 Eylül Çarşamba günü saat 21.15'te Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

ETİKETLER
A Milli Basketbol Takımı Basketbol
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan, Çin'de liderlerin eşleri ile bir araya geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:04
Deprem sonrası yenilenen Hatay Havalimanı’nda ilk sefer gerçekleşti
16:25
Emine Erdoğan, Çin'de liderlerin eşleri ile bir araya geldi
16:25
TCG İçel denize indirildi
16:58
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2 kişi hakkında kırmızı bülten kararı
15:21
Cevdet Yılmaz: Bu oranlar enflasyonla mücadele kapsamında aldığımız kararların yansıması
15:08
Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
TCG İçel fırkateyninin denize indirme töreni
TCG İçel fırkateyninin denize indirme töreni
FOTO FOKUS
Araçlara çarpmamak için otomobilini şarampole sürdü
Araçlara çarpmamak için otomobilini şarampole sürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ