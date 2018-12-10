11 ayda 251 bin 794 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fas'ta düzenlenen Küresel Göç Mutabakatı Hükümetlerarası Konferansı'nda konuştu.

Türkiye’nin şu anda geçici koruma statüsüyle 3 milyon 611 bin 834 Suriyeliyi barındırdığını belirten Bakan Soylu, “612 bin 846 çocuk, 303 bin 228 yetişkin toplam 916 bin 74 kişi okullarımızda her yıl eğitim alıyor.” ifadelerini kullandı.

Soylu, “Sadece bu yıl 251 bin 794 düzensiz göçmen yakaladık. Geçen yılın ilk 11 ayına göre yüzde 56 artış var.” dedi.

Bu yıl 53 bin 860 kişinin sınır dışı edildiğini ifade eden Soylu, 11 ayda 5 bin 522 insan kaçakçısı yakaladıklarını söyledi.

Kaynak: AA