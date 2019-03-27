Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yurt dışına kaçan FETÖ mensuplarının iadeleri hakkında konuştu.

Bugüne kadar 504 kişi hakkında 91 ülkeye iade talebi gönderildiğini ifade eden Gül, “Türkiye'ye getirilmesi sağlanan FETÖ'cülerin sayısı da 107'dir. Bunların takibini yapmaya devam ediyoruz.” dedi.

“İade hukukunun gereği tüm yönleriyle tamamlanmıştır”

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesi konusuna da değinen Gül, “Seçim sonrası için yeni ABD Adalet Bakanı'ndan, bu konuları görüşmek, ABD-Türkiye arasındaki adli iş birliği ve diğer adli konuları konuşmak üzere randevu talebimiz oldu. Seçim sonrası randevu gerçekleşirse bunları yüz yüze görüşme imkanımız olacak.” ifadelerini kullandı.

Gül, “İadeyle ilgili, uluslararası iade hukukunun gereği tüm yönleriyle tamamlanmıştır. Bu saatten sonra asıl olması gereken iadenin gerçekleşmesidir.” diye konuştu.

Kaynak: AA