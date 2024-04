1019 ürün grubunun Türkiye üzerinden İsrail'e geçişine izin yok

Ticaret Bakanlığı "İsrail'e ihracat kısıtlaması" başlığıyla duyurduğu açıklamasında güncelleme yaptı.

Ticaret Bakanlığı’nın 9 Nisan 2024 tarihinde yayınladığı İsrail ile ihracat kısıtlamasına tabi olan 54 ürün grubundaki 1019 ürünün, 9 Nisan 2024, saat 09.00’dan itibaren gümrüklerimizde ihracat tescil işlemi yapılmadığının altı çizildi.

Ayrıca söz konusu 1019 ürünün, antrepolar, serbest bölgeler, geçici depolama yerleri ve transit ticaret yoluyla dahi İsrail’e gönderilmediği vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasında "Hal böyle iken, kısıtlama kararının alındığı 9 Nisan 2024 tarihinden önce gümrükte ihracat tescili yapılmış herhangi bir yasak kapsamındaki ürünün yola çıkmasını tezvirat haline getirme çabası, sadece uluslararası dış ticaret, gümrükleme, lojistik mevzuatını ve prosedürlerini bilmemekle, ya da kötü niyetle açıklanabilir" denildi.

Bu kararın kötü niyetli spekülasyonlara fırsat vermeyecek kadar açık ve net olduğu sıkı bir şekilde de uygulandığı belirtilen açıklama şöyle tamamlandı:



"Vatandaşlarımızın bu tür yalan ve yanlış haberlere itibar etmemelerini ve müsterih olmalarını rica ederiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak ilk günden beri yanlarında olduğumuz Filistinli kardeşlerimizin her zaman her alanda her platformda yanlarında olmaya devam edeceğiz."