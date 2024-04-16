Açık 23ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 16.04.2024 12:05

1019 ürün grubunun Türkiye üzerinden İsrail'e geçişine izin yok

Ticaret Bakanlığı İsrail'e ticaret kısıtlaması kapsamında 3. ülkelerin de 1019 ürünü Türkiye üzerinden İsrail'e gönderemediğini açıkladı.

1019 ürün grubunun Türkiye üzerinden İsrail'e geçişine izin yok

Ticaret Bakanlığı "İsrail'e ihracat kısıtlaması" başlığıyla duyurduğu açıklamasında güncelleme yaptı.

Ticaret Bakanlığı’nın 9 Nisan 2024 tarihinde yayınladığı İsrail ile ihracat kısıtlamasına tabi olan 54 ürün grubundaki 1019 ürünün, 9 Nisan 2024, saat 09.00’dan itibaren gümrüklerimizde ihracat tescil işlemi yapılmadığının altı çizildi.

Ayrıca söz konusu 1019 ürünün, antrepolar, serbest bölgeler, geçici depolama yerleri ve transit ticaret yoluyla dahi İsrail’e gönderilmediği vurgulandı. 

Bakanlığın açıklamasında "Hal böyle iken, kısıtlama kararının alındığı 9 Nisan 2024 tarihinden önce gümrükte ihracat tescili yapılmış herhangi bir yasak kapsamındaki ürünün yola çıkmasını tezvirat haline getirme çabası, sadece uluslararası dış ticaret, gümrükleme, lojistik mevzuatını ve prosedürlerini bilmemekle, ya da kötü niyetle açıklanabilir" denildi. 

İsrail'e ihracat kısıtlaması
İsrail'e ihracat kısıtlaması

Bu kararın kötü niyetli spekülasyonlara fırsat vermeyecek kadar açık ve net olduğu sıkı bir şekilde de uygulandığı belirtilen açıklama şöyle tamamlandı:

"Vatandaşlarımızın bu tür yalan ve yanlış haberlere itibar etmemelerini ve müsterih olmalarını rica ederiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak ilk günden beri yanlarında olduğumuz Filistinli kardeşlerimizin her zaman her alanda her platformda yanlarında olmaya devam edeceğiz."

ETİKETLER
İsrail Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Güler: Ülkemiz vazgeçilmez ve etkin bir aktördür
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:50
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD'li heyeti kabul etti
12:47
Elden ödediği kira icralık etti
12:39
Türkiye, sağlık turizminde en fazla hasta kabul eden 10 ülkeden biri
12:34
Batman Havalimanı martta 45 bin 466 yolcuya hizmet verdi
12:32
Bayramda adrenalin tutkunları Uçmakdere'ye akın etti
12:31
Gök bilimciler yıldız kaynaklı "en büyük" kara deliğe ulaştı
Uçmakdere'de bayram tatilinde yüzlerce kişi gökyüzüyle buluştu
Uçmakdere'de bayram tatilinde yüzlerce kişi gökyüzüyle buluştu
FOTO FOKUS
Tarihi Yılan Kale görenleri hayran bırakıyor
Tarihi Yılan Kale görenleri hayran bırakıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ