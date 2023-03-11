Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta Türkiye'yi Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sandığa götürecek imzayı attı. Milletvekili olmak isteyen kamu görevlileri için istifa süreci de başladı. Peki seçim takvimi nasıl işleyecek?

14 Mayıs'ta seçimlerin yenilenmesi kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla süreç resmen başladı.

YSK, kararın açıklanması ile hemen toplandı. Sürecin nasıl işleyeceği belirlendi. YSK Başkanı Ahmet Yener, kurulun aldığı kararları tek tek açıkladı. Kamu görevlilerinin milletvekili aday adaylığı için de bilgi verdi.

YSK'nın seçim kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulu'nun, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılmasına, milletvekili adayı olmak isteyenlerin görevlerinden çekilme tarihine yönelik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

YSK'nin seçim kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulu'nun, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılmasına, milletvekili adayı olmak isteyenlerin görevlerinden çekilme tarihine yönelik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Peki seçim takvimi nasıl işleyecek?

1- İttifakların protokollerini YSK'ya teslim tarihi ne zaman?

Olası takvime göre, seçime ittifak ile girecek partiler, 11-17 Mart arasında ittifak protokollerini YSK'ya teslim edecek.

2- Kamu görevlilerinin aday olabilmek için istifa tarihi ne zaman?

Kamu görevlilerinin 16 Mart Perşembe günü saat 17.00'ye kadar görevlerinden ayrılmaları gerekiyor.

3- Cumhurbaşkanı adaylık başvuruları ne zaman alınacak?

YSK, 21 Mart’tan itibaren Cumhurbaşkanı adaylık başvurularını alacak.

4- Seçmen listeleri ne zaman askıda olacak?

22 Mart'ta, seçmen listeleri askıya çıkarılacak.

5- Cumhurbaşkanı aday listelerinde son tarih ne zaman?

YSK, 2 Nisan'da Cumhurbaşkanı aday listelerine son halini verecek.

6- Milletvekili aday listelerinde tarih ne zaman?

7 Nisan'da Meclis'in seçim nedeniyle tatile girmesi, milletvekili aday listelerinin 6-10 Nisan arasında YSK'ya verilmesi öngörülüyor.

7- Propaganda dönemi ne zaman başlayacak?

Nisan ayının ortasında milletvekili kesin aday listelerinin ilan edilmesiyle propaganda dönemine geçilecek.

8- Yurt dışında ve gümrüklerde oy verme işlemi ne zaman başlayacak?

Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemleri 27 Nisan'da başlatılabilecek.

9- Depremzedeler nasıl oy kullanacak?

Deprem dolayısıyla farklı şehirlere gitmek zorunda kalanlar için de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenleme yapılacak.

10- Görevden ayrılması gerekenler kimler?

YSK'nın seçimlerde milletvekili adayı olmak isteyenlerin görevlerinden çekilmelerine yönelik kararında ise hakimler ve savcıların, yüksek yargı organı mensuplarının, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının, Yükseköğretim Kurulu üyelerinin, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerinin, kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsündeki görevliler ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlilerinin, belediye başkanlarının, subayların ve astsubayların, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, belediye meclisi üyelerinin, il genel meclisi üyelerinin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüslerin veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların 16 Mart Perşembe günü saat 17.00'ye kadar görevlerinden ayrılmaları gerektiği kaydedildi.