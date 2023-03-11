Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
YSK, seçime girecek siyasi partilerin tespiti için toplandı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK'nın bugünkü toplantısında, 14 Mayıs'taki seçimlere girecek siyasi partilerin belirlenmesi için çalışma yapılacağını açıkladı.
YSK Başkanı Ahmet Yener, Kurulun 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin toplantısı öncesi YSK binasına girişinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Yener, "Bugünkü gündemimiz seçime katılacak siyasi partilerin tespitine yönelik bir çalışmamız olacak. Çalışmamız sonuçlandığında sizlere bilgi vereceğiz." diye konuştu.
Etiketler: YSK Seçim 2023
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