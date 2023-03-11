Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deprem bölgesinden tayin isteyen öğretmenlerin başvuru süreleri uzatıldı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinden diğer illere tayin isteyen 1080 öğretmenin işlemlerinin gerçekleştirildiğini, sağlık raporu alamayan öğretmenlerin talebi doğrultusunda tayin başvurularının 17 Mart'a kadar uzatıldığını açıkladı.
Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki illerden diğer illere tayin talebinde bulunan 1080 öğretmenin nakillerinin sağlandığı bilgisini verdi.
Sağlık raporunu alamayan öğretmenlerin talepleri doğrultusunda, başvurular için 17 Mart'a kadar ek süre verildiğini duyurdu.
Deprem bölgesindeki illerden diğer illere tayin talebinde bulunan 1080 öğretmenimizin nakillerini sağladık.— Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) March 11, 2023
Sağlık raporunu alamayan öğretmenlerimizin talepleri doğrultusunda başvurular için 17 Mart’a kadar ek süre veriyoruz. pic.twitter.com/GE6f7PMMaU
Etiketler: Eğitim Mahmut Özer Öğretmen Deprem
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