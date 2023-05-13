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TRT Haber 13.05.2023 22:00

1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

Terör örgütü PKK'dan kaçan 1 terörist daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. 1 Ocak'tan itibaren teslim olan terörist sayısı 39'a ulaştı.

1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

2013 yılında terör örgütüne katılan örgüt mensubunun Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Ayrıca teslim olan örgüt mensubunun ailesinin "Diyarbakır Anneleri" arasına 2019 yılı Aralık ayında katıldığı belirlendi.

Böylelikle 2023 yılı içerisinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 39'a yükseldi.

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