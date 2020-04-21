Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "1 Milyon Yazılımcı Projesi"ne katılmak isteyenlerin internet üzerinden başvuru yapacağını ve hemen eğitime başlanacağını duyurdu.

Bakan Albayrak, "Genç arkadaşlarımızın aldığı her eğitim ve başarı dereceleri, hazırladıkları öz geçmişlerine otomatik olarak işlenecek." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, başvurular için detayların yer aldığı "1 Milyon İstihdam Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu"nu yayımladı.

Buna göre, uygulama girişi “https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr/login” linki üzerinden yapılıyor.

"Eğitimler işverenlere önemli bir referans olacaktır"

Kamuda ve özel sektörde, Bilgi Teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşların özgeçmişlerinin oluşturulması kapsamında “1 Milyon İstihdam” uygulamasının geliştirildiğinin kaydedildiği kılavuzda şu bilgilere yer verildi;

Uygulama, sektörün yazılımcı ihtiyacına büyük oranda karşılık verecek bir proje olarak önümüzde durmaktadır. Bu kapsam dâhilinde vatandaşlarımızın öz geçmişlerinin dijital ortamda erişilebilir olması amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında, bir başka uygulama olan BTKAkademi uygulaması da online bilgi teknolojileri eğitim hizmeti sunacaktır. https://www.btkakademi.gov.tr/portal/ adresinden erişilecek olan uygulamada kullanıcılar e-devlet bilgileri ile giriş yaparak sistemde yüklü olan derslere kaydolup, takip edebileceklerdir. Portal üzerinde eğitimler “Eğitim Kataloğu” altında yer almaktadır. Sistem yöneticilerinin katalogda görülmesini istedikleri eğitimleri görüntüleyebilir, katalog eğitimlerinden istediklerinize kayıt olabilir, talep edebilir ve daha önce almış olduğunuz eğitimlere de bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Eğitim Kataloğu içinde yer alan eğitimler tüm kullanıcılara açık eğitimler ve kullanıcı bazında atanan eğitimlerden oluşmaktadır.

BTKAkademi ve 1Milyonİstihdam uygulamaları arasındaki entegrasyon sayesinde kullanıcıların BTKAkademi üzerinden aldıkları eğitimlerin ve kazandıkları yetkinliklerin istihdam uygulaması içerisindeki özgeçmişlerine yansıtılması sağlanacaktır. CV havuzunda ihtiyaca göre nitelikler filtrelendiğinde alınan ve tamamlanan bu eğitimler işverenlere önemli bir referans olacaktır.