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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit asker Abdullah Çam'ın ailesine taziyelerini iletti.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de devriye gözetleme mevzisinde rahatsızlanarak şehit olan asker Çam'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: recep tayyip erdoğan başsağlığı Şehit ailesiSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 14:27
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