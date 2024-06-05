Açık 32.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 05.06.2024 16:30

1 Mayıs gösterilerinde çıkan olaylara ilişkin 12 şüpheliye dava

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışıp polislere saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 12'si hakkında, 15 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

1 Mayıs gösterilerinde çıkan olaylara ilişkin 12 şüpheliye dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane'deki izinsiz gösteride çıkan olaylara ilişkin 12 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede 8'i tutuklu 12 şüphelinin "görevi yaptırmamak için direnme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 3 yıl 8'er aydan 15 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıklar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray Spor Kulübü'nü kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:26
Mısır Slovenya’nın Filistin Devleti'ni resmen tanımasından memnun
17:26
Etlik Şehir Hastanesinde açılan 'Model Ev' engellilere rehber olacak
17:25
Yargıtay, hamile kadını öldüren kişiye verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasını onadı
17:20
NYT: Tel Aviv, İsrail yanlısı içerikleri yaymak için sahte hesapları fonladı
17:18
Muğla'da çıkan orman yangınının sebebi sigara izmariti
17:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit olan pilotların ailelerine başsağlığı diledi
İsrailli işgalcilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
İsrailli işgalcilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
FOTO FOKUS
İsrail Gazze’de ABD'ye ait silahlarla soykırım yapıyor
İsrail Gazze’de ABD'ye ait silahlarla soykırım yapıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ