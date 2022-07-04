Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 11:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu bulunan 2 kişi, cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan otobüste 2 yolcunun üst ve eşyalarında yapılan aramada 45 gram metamfetamin, 20 paket bandrolsüz sigara ve kaçak puro ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Zonguldak Uyuşturucu
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