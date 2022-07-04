İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan otobüste 2 yolcunun üst ve eşyalarında yapılan aramada 45 gram metamfetamin, 20 paket bandrolsüz sigara ve kaçak puro ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe tutuklandı.