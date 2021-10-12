İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uzun süren takip neticesinde şüpheli araç durduruldu.

Narkotik köpeği Dark'ın katılımıyla yapılan kontrollerde, aracın kaportasına gizlenmiş 7 paket halinde yaklaşık 8 kilogram uyuşturucu madde ve 4 bin lira ele geçirildi.

Şüpheli C.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan hakimlikçe tutuklandı.