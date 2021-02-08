Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 7 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Zonguldak'ın Ereğli ve Kozlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ereğli ve Kozlu ilçelerinde bazı kişilerin uyuşturucu kullandığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.
Ereğli'de uyuşturucu kullanan 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 5 gram uyuşturucu, silah ve tabancı mermisi ele geçirildi.
Kozlu'da da uyuşturucu kullandığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı.
Zanlıların yapılan üst aramasında 5 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundu.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu Emniyet Genel Müdürlüğü
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