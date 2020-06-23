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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken 307 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Zonguldak'ta alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Çaycuma Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koramanlar köyünde kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, izinsiz olarak kenevir yetiştirdiği belirlenen İ.K'yi gözaltına aldı.
Operasyonda 307 kök kenevir ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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