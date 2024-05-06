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Güncel
AA 06.05.2024 14:13

Zonguldak'ta üniversite öğrencileri İsrail'in saldırılarını protesto etti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde öğrenciler, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Zonguldak'ta üniversite öğrencileri İsrail'in saldırılarını protesto etti
[Fotograf: AA]

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) öğrencileri AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatının (ÜNİAK) organize ettiği etkinlikte Farabi Kampüsü'ndeki kafenin önünde bir araya gelen öğrenciler, Filistin ve Türk bayrakları ile "Sessiz kalma, soykırıma ortak olma", "Çocuklardan ve adaletten tarafız" yazılı dövizlerle spor salonunun önüne kadar yürüdü.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Fatma Erdemli, 1948'den bugüne milyonlarca masum ve mazlum Filistinliyi göç, kıtlık ve ölümle sınayan İsrail yayılmacılığının, 7 Ekim 2023 itibarıyla tarihin akışı içinde insanlığın utanç tablosu olarak değerlendirileceği soykırım halini aldığını söyledi.

Zonguldak'ta üniversite öğrencileri İsrail'in saldırılarını protesto etti

35 bin kişinin İsrail barbarlığınca katledildiği, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucu enkaz altında can verdiği soykırımın yaşandığını vurgulayan Erdemli, "İnsanlığın yaşadığı acıları, canı yananın rengine, dinine ve diline göre tasnif etmeyi, kınamayı ve lanetlemeyi kendisine paye bilen iki yüzlü egemen güçler ile uluslararası örgütler ise vahşeti yaşatan İsrail olunca bir kez daha sessiz kalmayı, katledilen bebeklerin görüntülerine karşı gözlerini kapatmayı, masum kadınların feryatlarına karşı kulaklarını tıkamayı tercih etmişlerdir" diye konuştu.

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