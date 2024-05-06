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Güncel
AA 06.05.2024 14:04

Bolu'da kağıt atıklar öğrencilerin ellerinde sanata dönüşüyor

Bolu Bilim ve Sanat Merkezi'nde kurulan geri dönüşüm atölyesinde işlendikten sonra resim, ebru ve katı sanatında kullanılan kağıtlar, kitap ayracı, zarf ve hediye kartı olarak da öğrencilere dağıtılıyor.

Bolu'da kağıt atıklar öğrencilerin ellerinde sanata dönüşüyor
[Fotograf: AA]

Bolu BİLSEM'de görevli öğretmenler, çevreyi korumak için geri dönüşümün önemine dikkat çekilmesi ve öğrencilerin teorik bilgiyi pratiğe dönüştürmesi amacıyla yaklaşık 4 yıl önce merkez bünyesinde geri dönüşüm atölyesi kurdu. Burada çalışmalara katılan öğrenciler tarafından tasnif edilen atık kağıtlar, bir dizi işlemden geçirilerek geri dönüştürülüyor.

Çeşitli ebat ve renklerdeki ürünler, merkez bünyesindeki resim, ebru ve katı sanatı atölyelerinde kullanılıyor. Bu kağıtlardan yapılan kitap ayracı, zarf ve hediye kartı gibi çeşitli ürünler de öğrencilere veriliyor. 

Merkezin edebiyat ve geleneksel sanatlar derslerinin öğretmeni Tarık Aksoy, "Kağıdın çöp olmadığını çocuklara sürekli anlatıyoruz. Kullandığımız kağıtların arkası boşsa onları tekrar kullanmaya çalışıyoruz. Bu çocuklarda farkındalık oluşturuyor" dedi.

Bolu'da kağıt atıklar öğrencilerin ellerinde sanata dönüşüyor

Sınıflardan topladıkları atık kağıtları geri dönüştürüyorlar

İzzet Baysal Anadolu Lisesi 9. sınıf ve BİLSEM öğrencisi Sudenaz Koban, okuldaki sınıfları tek tek gezerek atık kağıt topladıklarını anlattı. Atölyede renklerine göre gruplandırdıkları kağıtları küçük parçalara ayırıp suya koyduklarını söyleyen Koban, "İçine biraz nişasta ekleyerek liflerin bağını daha da kuvvetlendirdikten sonra isteğimize göre boya ve renk veren maddeler ekliyoruz. Son olarak tellerle bu kağıtları sudan alarak temiz bezlerin üzerine bırakıp yeni kağıtlar elde ediyoruz" diye konuştu.

Koban, kağıtları farklı yerlerde yeniden kullanabildiklerini belirterek, "Bu çalışmadaki amacımız geri dönüşümle alakalı. Yaşadığımız çevreyi korumak zorundayız. Bunun için de geri dönüşüm çok önemli etken" dedi.

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