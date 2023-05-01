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Güncel
İHA 01.05.2023 15:32

Zonguldak'ta silahlı kavga: 3 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta silahlı kavga: 3 yaralı

Olay gece saat 00.14 sıralarında Yalı Caddesi'ndeki bir restoranın önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki taraf arasında meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yaralılardan Yunus G. (27) olay yerine gelen ambulansla ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Diğer üç yaralı da ilk müdahalelerinin ardından özel ve devlet hastanelerine kaldırıldı.

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Taraflar arasındaki kavga polislerin gelmesinden sonra da devam etti. Ekipler taraflara müdahale ederek ayırmaya çalıştı.

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