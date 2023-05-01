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Güncel
AA 01.05.2023 15:05

Suriye'de şehit olan polis memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı

Barış Pınar Hareket Bölgesi'ndeki Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan polis memuru Resul Barutçu'nun cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Suriye'de şehit olan polis memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa'daki askeri törenin ardından şehit Barutçu'nun (26) naaşı, helikopterle Osmaniye'ye getirildi.

Gebeli Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi tören için Asri Mezarlık Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törene şehidin babası Remzi, annesi Döndü ve eşi Öznur Barutçu ile yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, milletvekilleri, askerler, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Tören alanına gelen Çataklı, şehidin babası Remzi, annesi Döndü ile eşi Öznur Barutçu'ya başsağlığı diledi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan baba Remzi Barutçu, oğlunun fotoğrafını öptü.

İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Resul Barutçu'nun cenazesi, Garnizon Şehitliği'nde defnedildi.

Şanlıurfa Akçakale sorumluluk bölgesindeki Tel Abyad'da, terör örgütü PKK/PYD'nin yapmayı planladığı bombalı saldırı eylemlerinde kullanacağı patlayıcı malzemelere müdahale esnasında dün patlayıcılar infilak etmiş, olayda 2 polis memuru ile 1 yerel polis şehit olmuş, 7 polis memuru ile 4 yerel polis yaralanmıştı.

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