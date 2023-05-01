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Güncel
AA 01.05.2023 15:27

Kilis'te tarım işçileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de üretime katkı sağlıyor

Kilis'te tarım işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tarlalarda mesai yaparak geçiriyor.

Kilis'te tarım işçileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de üretime katkı sağlıyor

Günün ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tutan işçiler, üretime katkı sunuyor.

Kilis Merkez Sebze Üreticileri Birliği Başkan Vekili Ahmet Mesut Özgür, bugün işçi bayramı olmasına rağmen tarlada çalışarak üretime katkı sağladıklarını söyledi.

Tarım sektöründe işçi bayramının olmadığını belirten Özgür, devlete ve millete üreterek hizmet ettiklerini dile getirdi.

Hep beraber el ele, omuz omuza vererek çalıştıklarını anlatan Özgür, "Hem devletimizi hem milletimizi hem de ailelerimizi geçindiriyoruz. Bizim hiçbir gün bayramımız yok. Yani işçinin bayramı, akşam işi bittiği, yevmiyesini alıp cebine koyup evine bir helal ekmek götürdüğü, çoluklarıyla oturup evinde sofrasında o parayı yediğinde, o zamandır bayramı." dedi.

Tarlada çalışan Yusuf Ekbiç de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tarlada çalışarak geçirdiklerini ifade etti.

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