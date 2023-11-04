Zonguldak'ta kamyonet ile işçi servisi çarpıştı: 11 yaralı

Bartın-Çaycuma yolu Akyamaç mevkisinde, M.C.'nin kullandığı kamyonet ile M.Ö. idaresindeki işçi servisi çarpıştı.



Kazada M.Ö., M.C., A.V., O.A., N.C., E.A., U.C.D., T.K., R.O., T.K. ve R.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla kentteki devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ve polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.