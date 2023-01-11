Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 21:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta hemzemin geçitte kaza: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Zonguldak'ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Ontemmuz Mahallesi Alparslan Sokak'taki hemzemin geçitte, ters yöne girdiği iddia edilen D.O'nun kullandığı otomobile yük treni çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil, tren ile duvar arasına sıkıştı. Trenin bir vagonu da raydan çıktı.
Kazada sürücü ile araçtaki N.K.O. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Araç, çekici yardımıyla kaldırıldı, vagon da ekiplerce raya oturtuldu.
Etiketler: Zonguldak
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