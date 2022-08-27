Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 10:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta feci kaza: Trenin çarptığı kişi öldü
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yük treninin çarptığı 35 yaşındaki Aytunç Topaloğlu hayatını kaybetti.
Zonguldak istikametinden gelen kömür yüklü tren, Türkali köyü istasyon mevkisinde, Aytunç Topaloğlu'na çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Topaloğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı, Topaloğlu'nun cenazesi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Topaloğlu'nun geçen sezon Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kilimli Belediyespor'da futbol oynadığı öğrenildi.
Görgü tanığı Durdu Çelik, gazetecilere, balkonda oturduğu sırada ses duyduğunu söyledi.
Çelik, "Tren bağıra bağıra geldi, köpeği ezdi sandım. Biraz sonra ambulans ve jandarma geldi. Trenin ezdiği yere kadar geldim, yaklaştırmadılar." dedi.
Etiketler: Tren Kazası Zonguldak
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