Zonguldak’ta deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi

Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında, Zonguldak Mimar Sinan Ortaokulu’nda afete hazırlık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla geniş kapsamlı bir tatbikat yapıldı.



Zonguldak AFAD İl Müdürlüğü, Zonguldak İl Millî Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı İSG Birimi ve AKUB iş birliğiyle gerçekleştirilen tatbikatta, deprem tahliye ve yangın söndürme uygulamaları başarıyla tamamlandı. Tatbikat, öğrencilere ve okul personeline afet anında nasıl davranmaları gerektiği konusunda önemli deneyimler kazandırdı.