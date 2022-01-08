Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 17:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Zonguldak'ta bin 814 resen denetleme yapıldı
[Fotoğraf: İHA]
Zonguldak Valiliği İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi 16 ihbarı değerlendirip bin 814 resen denetleme gerçekleştirdi.
Zonguldak Valiliği İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi 16 ihbarı değerlendirip bin 814 resen denetleme gerçekleştirdi.
Zonguldak Valiliği İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi il genelinde 31 Aralık 2021-7 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan denetim faaliyetlerini açıkladı.
Buna göre 16 ihbar değerlendirildi. Bin 814 resen denetleme yapıldı.
4 işyeri/kişi birinci uyarı yapıldı. Bir kişiye izolasyona uymama cezası uygulandı.
Bin 246 kez izolasyon denetimi yapıldı.
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