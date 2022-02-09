Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, bugün itibariyle Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocaklarında çalışan 7 bin 400 işçiden 77'sinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda koronavirüsle mücadele ve alınan tedbirler sürdürülüyor.

Temaslılarında karantina süreci yaşadığını ifade eden Mutlu:

"Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye bir pandemi süreci yaşıyor. Bu manada TTK'da çalışan yaklaşık 7 bin 400 işçimizin içinde salgına yakalanan ve temaslı olarak karantinaya alınan arkadaşlarımız var. Şu anda 77 arkadaşımızın koronavirüs testi pozitif çıktı. Karantina süreçlerini yaşıyorlar. Başta çalışanlarımız olmak üzere tüm hastalara acil şifalar diliyorum. İnşallah bir an önce eski, sağlıklı günlerimizi yakalarız. O günlere dönmek beklentisi içerisindeyiz”