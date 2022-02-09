Kahramanmaraşta 11 yıldır toplu taşıma araçlarında şoförlük yapan 41 yaşındaki Erdal Erol, bir internet sitesinde gördüğü fotoğraftan esinlenerek otobüsün yolcu tutacaklarına şehitlerin isimlerini ve fotoğraflarını astı.

Her sabah işe başlarken tutacakları temizleyen Erol, asker selamı ile şehitlerin ruhlarını şad ediyor.

20 tutacağa şehitlerin isimlerini ve resimlerini asan Erol, "Çok güzel tepkiler ile karşılaştım. Çünkü bunlar bizim kahramanlarımız, vatan evlatları. Onları unutturmak istemedim" dedi.

Otobüse binen her yolcu da şehitlere dua okumayı unutmuyor.