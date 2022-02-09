Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 12:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Elektrik faturalarında yeni düzenleme gelecek mi?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte yeni düzenleme konusunda, "EPDK ve Bakanlığımız talepleri değerlendiriyor. Henüz net bir şey çıkmadı" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Farklı tarife grupları oluşturulabilir mi diye ekibimiz çalışıyor. Bitince kamuoyu ile paylaşacağız.https://t.co/yfpgjK5din pic.twitter.com/bpFEvwdEjw— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 9, 2022
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Elektrik
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