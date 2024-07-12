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Güncel
AA 12.07.2024 15:39

Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, batan yük gemisinin enkazından çıkarılan parçalarda yapılan çalışmaları inceledi

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te batan "Kafkametler" adlı yük gemisinin enkazından çıkarılan bazı parçalarda yapılan çalışmaları inceledi.

Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, batan yük gemisinin enkazından çıkarılan parçalarda yapılan çalışmaları inceledi

İlçede fırtına nedeniyle mendireğe çarparak batan Türk bayraklı geminin enkazının daha önce su altında kesilen yaklaşık 200 ton ağırlığındaki yaşam mahalli ve kıç parçasını oluşturan kıç ayna tarafı, baş kısmı ve karina kısmının duba güvertesinden alınan parçalarda çalışmalar yapılıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Hacıbektaşoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te Ereğli Limanı'ndan çıkarken fırtınanın etkisiyle askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

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