Zonguldak merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden jandarma ekiplerince Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli, Alaplı, Kilimli, Kozlu ve Devrek ilçeleri ile Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "uyuşturucu/uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak" suçunu işlediği değerlendirilen 21 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, yaklaşık 850 gram farklı çeşitlerde uyuşturucu madde, 129 sentetik hap, hassas terazi, 2 tabanca, 5 av tüfeği, 30 av tüfeği fişeği, 10 dijital materyal ele geçirildi, 21 kişi yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından "uyuşturucu/uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'sine adli kontrol hükümleri uygulandı. 15 şüpheli ise jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.