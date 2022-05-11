Demir Grup Sivasspor, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

Sivasspor'a finali getiren golü 88. dakikada Hakan Arslan ağlarla buluşturdu. Alanyaspor'un tek golünü ise 78. dakikada Famara Diedhiou kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası'nı tarihinde elde edemeyen Demir Grup Sivasspor, bu galibiyetle hedefine bir adım daha yaklaştı.

Sivas ekibi daha önce üç kez kapısından döndüğü Türkiye Kupası finaline bu kez çıktı. Yiğidolar 2009'da Fenerbahçe, 2013'de Trabzonspor, 2015'te ise Galatasaray'a yarı finalde elenmişti.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]

Final 26 Mayıs Atatürk Olimpiyat Stadı'nda

İki takım arasında oynanan yarı final ilk maçını Demir Grup Sivasspor 2-1 kazanmıştı.

Turu geçen Demir Grup Sivasspor finalde Yukatel Kayserispor'un rakibi oldu. Ziraat Türkiye Kupası finali 26 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 20.45'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Hikmet Karaman maçı takip etti

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmayı Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda locadan takip etti.

Deneyimli teknik adamın zaman zaman maçı tablet ile kaydettiği görüldü.

[Fotoğraf: İHA]

[Fotoğraf: İHA]

Sivasspor’un kupa serüveni

Demir Grup Sivasspor, Türkiye Kupası serüvenine 5. turdan başladı. Kırmızı beyazlılar, MKE Ankaragücü, Bandırmaspor ile Vavacars Fatih Karagümrük'ü yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Alanyaspor kupaya 4. turdan başladı

Aytemiz Alanyaspor da kupa macerasına 4. turdan başladı. Turuncu yeşilliler, Osmaniye FK, Mardin 1969, Adana Demirspor ve Gaziantep FK’yı yenerek yarı finale yükseldi.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]