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Güncel
İHA 20.12.2023 15:44

Zeytinyağı fiyatı üreticinin yüzünü güldürdü

Kilis'te yağlık ve sofralık zeytin hasadına başlanmasıyla birlikte zeytinyağı fabrikalarındaki yoğunluk had safhaya ulaştı. Fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü.

Zeytinyağı fiyatı üreticinin yüzünü güldürdü

Türkiye'de zeytin üretiminin yoğun olarak yapıldığı noktalardan biri olan ve 300 bin dekar alanda 4 milyon zeytin ağacı bulunan Kilis'te yağlık ve sofralık zeytin hasadına başlanmasıyla birlikte zeytinyağı fabrikalarında yoğunluk oluştu.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte asırlık zeytin ağaçlarından toplanan zeytinler, kentin çeşitli noktalarında bulunan fabrikalarda zeytinyağı yapılıyor. Düşük rekolte nedeniyle litre fiyatı 220 TL'den başlayan zeytinyağı, üreticisinin yüzünü güldürdü.

"Rekoltenin çok düşük olmasından dolayı fiyat artışları meydana geldi"

Bölgenin önemli geçim kaynaklarından olan zeytinde hasadın sonlarına yaklaşıldığını söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, ‘‘Hasadın devam ettiği şehirde zeytinyağı fabrikaları da tam kapasite olarak 24 saat çalışıyor. Bu sene de rekoltenin çok düşük olmasından dolayı fiyat artışları meydana geldi ve çiftçinin de yüzü güldü'' dedi.

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Kilis Tarım Üretimi
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