Haber Giriş: 3 Nisan 2022 Pazar 04:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zeytinburnu'nda trafik kazası: 3 yaralı
İstanbul Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sahil Kennedy Caddesi'nden Bakırköy istikametine giden minibüs, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, önce hafif ticari araca, ardından park halindeki otomobile çarptı.
Kazada, minibüs sürücüsü ile park halindeki otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen itfaiye görevlileri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkardı.
3 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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