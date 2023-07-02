Açık 29.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 02.07.2023 12:52

Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı

Zeytinburnu'nda yol kenarındaki iki ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Zeytinburnu Sahil Yolu Sirkeci istikametinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çelik halatlı bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, daha sonra aydınlatma direği ve iki ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı

Görgü tanıklarından Nazan Karanfil, otomobilleri arıza yaptığı için oğluyla birlikte yol kenarında tamirci bekledikleri sırada kazanın meydana geldiğini anlattı.

Aracın virajı alamadığını söyleyen Karanfil, "Oradan hızla bizim arabayı sıyırdı, ağaç olmasaydı zaten direkt bize gelecekti. Yaralının durumu iyiydi, ayaktaydı, sıyrıkları vardı. Araç, yalpalayarak geldi, göz açıp kapayıncaya kadar toparlayamadı ağaca vurdu. Eğer arka tarafta olsak biz de gitmiştik. Bizim üstümüze geliyor diye bekledim donakaldım, Allah'tan ağaca vurdu" diye konuştu.

ETİKETLER
Trafik Kazası İstanbul
Sıradaki Haber
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin göç politikası Fransa'nın sömürgeci politikaları ile mukayese edilemez
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:02
Sosyal medyada provokatif paylaşımlara soruşturma
13:55
Motosikleti ile karlı dağlara çıktı, kayak yaparak indi
13:51
Fransa'da protestolar sürüyor: 871 nokta kundaklandı
13:41
Fransa'daki protestolar Belçika'nın ardından İsviçre'ye sıçradı
13:34
Pikap ve motosiklet çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti
13:21
Elazığ’da 10 dönüm tarım arazisi yandı
Hakkari'de düzenlenen "5. Cilo Fest" etkinliklerle devam ediyor
Hakkari'de düzenlenen "5. Cilo Fest" etkinliklerle devam ediyor
FOTO FOKUS
Hatay'ın 14 kilometrelik plajı bu bayram boş kaldı
Hatay'ın 14 kilometrelik plajı bu bayram boş kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ