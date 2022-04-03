Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yayınladığı son video mesajda, Rusya'nın Ukrayna'nın doğu ve güneyinin tamamını ele geçirmeyi amaçladığını belirtti.

"Batı, bize yeterince füze savunma sistemi vermedi" diyen Zelenskiy, ülkenin kuzeyinde ise Rus güçlerin çekilmeye başladığını söyledi.

"Çekilme yavaş ama dikkate değer. Bazı yerlerden çatışmalar ile söküp atılıyorlar. Diğer yerlerde kendiliklerinden pozisyonlarını terk ediyorlar. Çekilirken tüm bu bölgeleri mayınlıyorlar. Evlere, teçhizata hatta cesetlere mayın yerleştiriyorlar."

"Mariupol'deki direniş diğer kentlere zaman kazandırdı"

Ukrayna Devlet Başkanı, geçici olarak Rusya'nın kontrolüne giren şehirlerde özgürlüklerini savunmak için sokaklara dökülenlerden de övgü ile söz etti.

Zelenskiy, özellikle Mariupol'deki direnişin diğer kentlere zaman kazandırdığına dikkati çekti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, yaptırımlar sonrası tartışılan "ihracat" konusuna dair açıklama yaptı.

Moskova'nın sadece "dost ülkelere" gıda ve tahıl ihraç edeceğini belirten Medvedev, bu ülkelerin ödemelerini ruble ya da ulusal para birimleri cinsinden yapacağını söyledi.