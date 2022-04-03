Haber Giriş: 3 Nisan 2022 Pazar 13:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te 16 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Bursa Çocuk İlamat Masası'nca "hırsızlık" suçundan aranan, 16 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.T'nin kentte olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonla yakalanan R.T. emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Siirt
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