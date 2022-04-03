Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılında "Damızlık Kaz Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında çiftçilere kaz dağıtımının başladığı belirtildi.

Aradan geçen iki yılda bu kazlardan 80 bin yumurta elde edildiği aktarılan açıklamada, il genelinde kaz yetiştiriciliğinin arttığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, fındık altı otlarını ve mera alanlarını çok iyi değerlendiren, hastalıklara dayanıklı ve et lezzetiyle bilinen kazların, ilde hayvansal üretim deseninde yerini aldığını ifade etti.

Kazların Ordu iklimine çabuk uyum sağladığını belirten Ultav, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında sezonunun ilk yılında 25 bin, ikinci yıl 80 bin yumurta elde eden yetiştiricilerimiz, yumurta, civciv ve etlik kaz satışı da yaparak gelir elde ediyor. Hedefimiz, 2022 yılında 120 bin yumurtaya ulaşmak. Özellikle ılıman iklim yapısından dolayı ilimiz kaz civcivi yetiştiriciliğinde avantajlı konuma sahip."