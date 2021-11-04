Adana İl Jandarma Komutanlığı ekibi, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişiyi takibe aldı. Pozantı İlçesi Akçatekir bölgesinde takibe alınan araç durduruldu.

Yapılan aramada, araç içerisine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesinde de otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.