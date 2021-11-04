Ticari taksinin sahibi Vedat Tiryaki, taksisinde şoför olarak çalışan Burak Yalgın'ın durağa dönmemesinden şüphelenip durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri, taksi takip sisteminden yerini belirlediği taksiyi, Merkezefendi ilçesindeki Badem Sokak'ta, park halinde buldu.

Darp sonucu başından yaralanmış olarak bulunan şoför Burak Yalgan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yalgan, sabah saatlerinde taksisine aldığı üç kişinin kendisini darbettiğini ve yaklaşık 1000 lirasını gasbedip kaçtıklarını söyledi.