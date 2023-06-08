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Güncel
İHA 08.06.2023 17:56

Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 164 metreye ulaştı

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES'te, su yüksekliği 164 metreye ulaştı. Son olarak Tekkale Köyü'nün bir bölümü sulara gömülürken, cami minaresi gölün üzerinde kaldı.

Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 164 metreye ulaştı

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda su seviyesi kontrollü şekilde yükselmeye devam ediyor.

Baraj havzasında depolanan su miktarı bugün itibariyle 944,14 milyon metreküpe, su seviyesi 667,49 kotuna, su yüksekliği de 164 metreye ulaştı. Elektrik üretimine başlaması için gerekli olan 206 metrelik su seviyesine ise sadece 42 metre kaldı.

Su tutma işlemi nedeniyle Yusufeli ilçe merkezinin yanı sıra yollar, mahalleler ve köyler birer birer sular altında kalırken, son olarak ise Tekkale Köyü'nün bir bölümü sular altında kaldı.

Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 164 metreye ulaştı

Baraj gölü üzerinde kalan köy camisinin minaresi ise ilginç bir görüntü oluşturdu.

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Artvin Yusufeli Barajı
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