Erzurum'da ortaokul öğrencileri, hünerlerini sergiledi

Yakutiye ilçesindeki Kültür Kurumu Ortaokulu’nda görsel sanatlar öğretmeni Büşra Aygün koordinatörlüğünde, öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı kara kalem, guaj ve tuval boya, mdf mandala, röprodüksiyon, quilling ve kolaj gibi çalışmalar sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Orhan Beyazlı da beraberindekilerle, öğrencilerin yıl içesinde yaptıkları eserleri inceledi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.





Okulun müzik öğretmeni Şebnem Elif Karamanlı ise sergide müzik dinletisi sundu.

Sergiye, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı.