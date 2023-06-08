Sivas’ta kütüphaneler ziyaretçi rekoru kırdı

TÜİK verilerine göre Sivas´ta bulunan halk kütüphanesi sayısı 26 olarak kayıtlara geçti.



Kent genelindeki kütüphanelerde bulunan toplam kitap sayısı 490 bin 246 olarak tespit edilirken kütüphaneden yararlanan kişi sayısı da 2021 yılına göre büyük artış gösterdi.



2021’de 412 bin 842 kişinin kütüphanelerden yararlandığı kentte 2022 yılında 1 milyon 11 bin 5 kişi kütüphanelerden faydalandı.



Üye sayısı 115 bin kişiye yaklaştı



Sivas’ta 2021’de 101 bin 118 kişi olan kütüphanelere üye sayısı 2022’de 114 bin 75’e yükseldi. Sivas’ta 2022’de kütüphanelerden ödünç verilen materyal sayısı da 155 bin 991 olarak tespit edildi.