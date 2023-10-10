Yusufeli Barajı sahasında yaban keçileri görüntülendi

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlanan ve elektrik üretimi için gün sayan Türkiye’nin en yüksek Yusufeli Barajı bugünlerde yaban keçilerinin uğrak noktası oldu.

Yusufeli eski ilçe merkezinin olduğu bölgenin de sularla kaplanan vadi yaban hayatı için de doğal yaşam alanları oluşturdu. Baraj yakınlarında hizmet veren İl Özel İdaresi asfalt plenti şantiyesi çalışanları her gün yaban keçilerini şantiye içerisinde ağırlıyor. Adeta yer çekimine meydan okuyan yaban keçileri sürü halinde geziyor. Su ve taşlardan tuz ihtiyaçlarını gidermek için sürüler halinde bu tehlikeyi göze alan keçilerin zorlu yolculuğu görüntülenirken, insanlardan kaçmamaları dikkat çekiyor.

Özellikle sarp ve dik yamaçlarda yaşayıp, besinlerini bu şekilde karşılamalarıyla bilinen keçileri, zayıf ve çevik bedenleri sayesinde neredeyse 90 derecelik dik bir açı gibi görünen yamaçlara bile kolayca tırmanabiliyor.