Haber Giriş: 18 Temmuz 2021 Pazar 16:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yüreğir Belediyesinden mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına bayram tıraşı
[Fotoğraf: AA]
Yüreğir Belediyesi tarafından mevsimlik tarım işçilerinin çocukları Kurban Bayramı öncesi ücretsiz tıraş edildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Doğankent Mahallesi kırsalında kalan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına bayram tıraşı yapıldı.
Tıraş olan çocuklara oyuncak ve forma hediye edildi.
Etiketler: Tarım Üretimi
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