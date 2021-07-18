Haber Giriş: 18 Temmuz 2021 Pazar 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta otomobil köprü korkuluklarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çocuk öldü, 2 kişi yaralandı.
Şener Koç (50) idaresindeki 06 YB 3902 plakalı otomobil, Ankara-Yozgat kara yolu Buruncuk köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarptı.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Furkan (18) ve Eleysa Koç (8) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Eleysa Koç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Yozgat Trafik Kazası
Son Haberler
- 10:48
- 10:46
- 10:26
- 10:31
- 10:01
Sıradaki Haber
2021 AGİ ücreti ne kadar? 2021 asgari geçim indirimi...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz