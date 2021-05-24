Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski polis sınırda yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı eski polis sınırda yakalandı.
Edirne'de, alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Bosnaköy köyü mevkisinde, 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan kişiyi gözaltına aldı.
Yapılan incelemede, kaçmaya çalışan kişinin, FETÖ şüphelisi, meslekten ihraç edilen eski polis E.T. olduğu belirlendi.
Etiketler: FETÖ Yunanistan
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