Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 15:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede 2 şüphelinin Yunanistan'a kaçmaya çalıştığını tespit etti.
Yakalanan B.A ve E.A'nın "PKK terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandıkları öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Etiketler: PKK/YPG PKK/KCK Terör Örgütü Terör Saldırısı
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