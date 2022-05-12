Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 PKK'lı tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 7 terör örgütü PKK şüphelisinden 3'ü tutuklandı.
Dün, güvenlik güçlerince 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi 7 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.I, D.İ ve İ.Ö, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Yunanistan Terör Örgütü
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